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Лавров звинуватив ЄС у спробах нападати на "Північний потік-2"

Автор: Инна Собора

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Європейський союз у спробах нападати на "Північний потік-2". Він вважає, що ЄС спробує "нав'язати іншим" негативне ставлення до запуску газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Лавров упевнений, що агресивно налаштована лише меншість в ЄС.

"Спроби нападати на "Північний потік-2" продовжаться. РФ не виключає, що агресивно налаштована меншість в ЄС спробує нав'язати іншим негативне ставлення до "Північного потоку-2", - сказав глава російської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.

РБК-Україна писало, що "Північний потік-2" не буде запущений в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

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ЛавровПівнічний потік-2