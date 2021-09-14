Германия не разрешит эксплуатацию "Северного потока-2" до завершения сертификации, - Зеркаль

Госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что "Северный поток - 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации. Процесс сертификации займет несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за публикацию советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль в Facebook .

"Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что ПП2 не будет запущена в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации", - написала она.

Как напомнила Зеркаль, начиная с 8 сентября у BNetzA (немецкого регулятора) есть четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG и подготовки отчета. Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. У ЕК есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. "Начало работы ПП2 без разрешений приведет к применению санкций к нему", - сообщила советник министра энергетики Украины.

По ее данным, "Северный поток - 2" также должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа - до трех месяцев.

"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать ПП2 и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года", - сообщила Зеркаль.