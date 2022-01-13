Лавров назвал "нервным срывом" новый законопроект о санкциях США против России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что новый законопроект о санкциях США против России - это просто нервный срыв. По его мнению, "такого рода шаги не делают чести".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, такие инициативы не оказывают уважения.
"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров.
Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России. Экономические ограничения будут введены в случае вторжения РФ в Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.