Лавров назвав головну тему переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що саме ці питання визначені першим пунктом порядку денного переговорів щодо завершення війни, які мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Лавров також згадав заяву державного секретаря США Марко Рубіо щодо важливості безпекової складової переговорного процесу.

"Я чув заяву Марко Рубіо про те, що на переговорах в Абу-Дабі та загалом у ситуації навколо українського конфлікту ключове значення набувають питання безпеки. Більше того, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає, що першим пунктом будуть питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні", - сказав глава російського МЗС.