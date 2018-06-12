Лавров назвал встречу глав МИД "нормандской четверки" в Берлине "очень полезной"

По словам российского министра, ситуация на Донбассе обсуждалась со всех сторон

В Берлине (Германия) в ночь на 12 июня завершилась встреча глав МИД стран "нормандской четверки". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу "очень полезной", говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Так, по словам российского министра, ситуация на Донбассе обсуждалась со всех сторон: с точки зрения безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, но я считаю, что эта встреча была очень полезной", - сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, на встрече также поднималась тема размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Лавров подчеркнул, что Москва считает, что предложение США и Украины по этому вопросу полностью разрушает минские договоренности.

Отметим, на повестке дня заседания было обсуждение состояния выполнения минских договоренностей, включая немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. А также обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным.