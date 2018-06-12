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Лавров назвав зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" в Берліні "дуже корисною"

НовиниПолітика    12.06.2018 - 09:10
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

За словами російського міністра, ситуація на Донбасі обговорювалася з усіх сторін

В Берліні (Німеччина) у ніч на 12 червня завершилася зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки". Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав зустріч "дуже корисною", йдеться в повідомленні пресс-служби МЗС РФ.

Так, за словами російського міністра, ситуація на Донбасі обговорювалася з усіх сторін: з точки зору безпеки, політичних реформ, економіки та гуманітарних проблем.

"Безумовно, ми не змогли вирішити всіх проблем, які пов'язані з виконанням мінських домовленостей щодо врегулювання внутрішньоукраїнського кризи, але я вважаю, що ця зустріч була дуже корисною", - сказав Лавров.

За словами глави російського МЗС, на зустрічі також піднімалася тема розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Лавров підкреслив, що Москва вважає, що пропозиція США та України з цього питання повністю руйнує мінські домовленості.

Зазначимо, на порядку денному засідання було обговорення стану виконання мінських домовленостей, включаючи негайне досягнення припинення вогню й деескалації. А також обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін після переговорів "нормандської четвірки" у Берліні заявив, що необхідно утримувати тиск на РФ по всім без винятку політичним в'язням.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, Лавров, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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