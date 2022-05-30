Россия лжет о причинах дефицита зерна в мире: Зеленский привел два аргумента

Россия сознательно создает проблему с дефицитом зерна, чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. При этом Москва лжет о причинах продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что РФ использует жителей африканских и азиатских стран как разменную монету.

"На таком фоне особенно циничными выглядят рассказы российских представителей о том, что якобы санкции не позволяют им нарастить экспорт их продовольствия. Мол, они вроде бы не хотят допустить кризиса, но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут", - заявил Зеленских.

Президент привел два аргумента, почему Кремль лжет о причинах проблем с экспортом продовольствия.

"Во-первых, российская продовольствие санкциями не блокировалась. Во-вторых, на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже как минимум полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то в черную продать. Да продать, чтобы денег заработать и сохранить дефицит на легальном рынке", - сказал он.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Впрочем, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

При этом Путин обвинил западные страны в принятии решений, приведших к кризису с поставками продовольствия.

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