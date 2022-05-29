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РФ хочет запутать аудиторию заявлениями о "разблокировании" зерна, - разведка Британии

Новина українською →
Черное море, Воскресенье 29 мая 2022 10:22
РФ хочет запутать аудиторию заявлениями о "разблокировании" зерна, - разведка Британии Фото: РФ хочет запутать аудиторию заявлениями о "разблокировке" зерна (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Россия своими заявлениями о вариантах "разблокировки" украинского зерна в Черном море пытается усложнить понимание ситуации. Чтобы обвинить в этом Запад, а себя выставить как "понимающую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Там напоминают, что заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 25 мая заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, которые перевозят продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход кораблей.

"Просьба Руденко с Украины разминировать следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, хотя бы неубедительных, чтобы затруднить понимание аудитории", - считают в британской разведке.

Таким образом РФ хочет, чтобы Украина пошла на минирование из-за угрозы высадки российского десанта, которое сохраняется и сейчас.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность в собственных политических целях, а затем представить себя умным игроком и обвинить Запад во всех неудачах”, - говорится в отчете.

Однако, как отмечают в британской разведке, попытки РФ добиться снижения жесткости международных санкций также подчеркивает ее стресс.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Впрочем, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

При этом Путин обвинил западные страны в принятии решений, приведших к кризису с поставками продовольствия.

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