Лавров назвал условие, от которого зависят параметры мирного договора Украины и РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что нападение России на Украину в любом случае закончится мирным договором. Но по его словам, текст соглашения будет зависеть от положения дел на поле боя.

"Как и в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором. Но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - заявил министр иностранных дел РФ.

Он также отметил, что на всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться "на определенную территорию". О какой именно территории идет речь, Лавров не уточнил.