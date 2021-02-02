Лавров назвал отравление Навального "инсценировкой"

Фото: Сергей Лавров (kremlin ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает отравление Алексея Навального "инсценировкой". В частности, Москве не предоставили доказательства отравления нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок".

Об этом он заявил на совместной с главой ОБСЕ Анн Линде пресс-конференции, передает "Коммерсант".

По его словам, немецкая сторона так и не предоставила России доказательства отравления, а обвинения должны иметь под собой какое-то обоснование.

"А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - заявил Лавров.

Он также добавил, что Москва ждет от "шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе".

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН намерен обсудить ситуацию с арестом Навального после его возвращения в Российскую Федерацию.

По версии немецких, шведских, французских токсикологов и экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в августе 2020 года Навального отравили боевым ядом "Новичок". Против причастных к атаке ввели санкции, в черный список вошло руководство ФСБ России.