Лавров назвав отруєння Навального "інсценуванням"

Фото: Сергій Лавров (kremlin ru)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає отруєння Олексія Навального "інсценуванням". Зокрема, Москві не надали доказів отруєння нервовопаралітичним речовиною з групи "Новічок".

Про це він заявив на спільній з головою ОБСЄ Анн Лінде прес-конференції, передає "Комерсант".

За його словами, німецька сторона так і не надала Росії докази отруєння, а звинувачення повинні мати під собою якесь обгрунтування.

"А якщо кажеш: "Я вам нічого не скажу, тому що це таємно" або тому, що сам пацієнт не дозволяє, значить, у нас є всі підстави вважати, що це інсценування", - заявив Лавров.

Він також додав, що Москва чекає від "шведських колег прозорості і чесності в цьому питанні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Радбез ООН має намір обговорити ситуацію з арештом Навального після його повернення до Російської Федерації.

За версією німецьких, шведських, французьких токсикологів та експертів Організації щодо заборони хімічної зброї (ОЗХО) у серпні 2020 року Навального отруїли бойовим отрутою "Новічок". Проти причетних до атаки ввели санкції, до чорного списку увійшло керівництво ФСБ Росії.