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Совбез ООН собирает заседание из-за ситуации с Навальным

Суббота 30 января 2021 03:41
Совбез ООН собирает заседание из-за ситуации с Навальным
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.

Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, пишет DW.

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

Ранее, 18 января, Совет ООН по правам человека призвал незамедлительно освободить Навального

РБК-Украина писало, что Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за Навального.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

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