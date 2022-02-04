Лавров назвал "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине

"Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость такого рода выдумок, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому более или менее опытному политологу", - сказал Лавров.

При этом у Путина сегодня выступили с новыми упреками в сторону США. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не верить на слово Госдепа" в вопросах обвинений в адрес России.

"Я порекомендовал бы на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков.

У президента России Владимира Путина отреагировали на новые обвинения от США в подготовке провокации для вторжения в Украину. В Кремле заявили, что ранее озвучивались похожие идеи.

Что произошло