Лавров о Крымской платформе: Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Глава российского МИДа раскритиковал инициативу украинских властей об организации международной Крымской платформы.
"Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал Лавров.
Ранее в МИД РФ уже критиковали Крымскую платформу, заявив, что "Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым".