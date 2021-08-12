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Лавров про Кримську платформу: Захід розвиватиме неонацистські настрої Києва

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "шабашем" заплановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "розвиватиме неонацистські настрої Києва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава російського МЗС розкритикував ініціативу української влади про організацію міжнародної Кримської платформи.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав Лавров.

Раніше в МЗС РФ вже критикували Кримську платформу, заявивши, що "Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим".

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ЛавровКримська платформа