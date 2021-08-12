Лавров про Кримську платформу: Захід розвиватиме неонацистські настрої Києва

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "шабашем" заплановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "розвиватиме неонацистські настрої Києва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Глава російського МЗС розкритикував ініціативу української влади про організацію міжнародної Кримської платформи.
"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав Лавров.
Раніше в МЗС РФ вже критикували Кримську платформу, заявивши, що "Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим".