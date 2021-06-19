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В МИД РФ резко отреагировали на планы Украины провести саммит Крымской платформы

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Суббота 19 июня 2021 10:06
В МИД РФ резко отреагировали на планы Украины провести саммит Крымской платформы Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали планы Украины провести саммит Крымской платформы. Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа.

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МИД РФ Крым Мария Захарова
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