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Лавров и Рубио поговорили о переговорах в Стамбуле: подробности разговора

Россия, Суббота 17 мая 2025 16:59
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Лавров и Рубио поговорили о переговорах в Стамбуле: подробности разговора Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представители России и США провели телефонный разговор, во время которого обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Сегодня, 17 мая, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио.

Чиновники обменялись мнениями по итогам российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле.

Как сообщает российское ведомство, Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, и отметил готовность Вашингтона и дальше способствовать поискам урегулирования.

Зато Лавров отметил положительную роль США, которые якобы способствовали тому, что Киев в конце концов принял предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.

"Подтвердил (Лавров, - ред.) готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - сообщили в МИД России.

Во время беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы, однако деталей не разглашали.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между представителями Украины и России. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны.

После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, сообщил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

Позже это подтвердила и российская сторона.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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