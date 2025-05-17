Лавров и Рубио поговорили о переговорах в Стамбуле: подробности разговора

Представители России и США провели телефонный разговор, во время которого обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России .

Сегодня, 17 мая, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио.

Чиновники обменялись мнениями по итогам российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле.

Как сообщает российское ведомство, Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, и отметил готовность Вашингтона и дальше способствовать поискам урегулирования.

Зато Лавров отметил положительную роль США, которые якобы способствовали тому, что Киев в конце концов принял предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.

"Подтвердил (Лавров, - ред.) готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - сообщили в МИД России.

Во время беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы, однако деталей не разглашали.