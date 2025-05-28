Лавров і Рубіо обговорили виконання домовленостей Путіна з Трампом щодо України

За даними російського відомства, сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.

У розмові Лавров розповів Рубіо про хід реалізації домовленостей російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа 19 травня. Також Рубіо розповіли підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Варто зауважити, сьогодні представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не передаватиме США свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання в Україні.