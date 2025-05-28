Лавров и Рубио обсудили выполнение договоренностей Путина с Трампом по Украине

По данным российского ведомства, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

В разговоре Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая. Также Рубио рассказали подготовку российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Стоит заметить, сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет передавать США свой вариант "меморандума" по мирному урегулированию в Украине.