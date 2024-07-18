"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", - написав посол України.

Він нагадав, що 9 липня на засіданні Радбезу ООН Небензя заявив: "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам".

Потім Кислиця процитував заяву Лаврова, яку розповсюдили Z-ресурси в інтернеті.

"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", - сказав Лавров.

"Так що там про "характерне оперення" самотньої ракети? Може Оруелл про таке також писав, васілій?" - зіронізував Кислиця.