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Лавров і представник РФ в ООН озвучили версії удару по Охматдиту, які не співпадають - Кислиця

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Версія удару по київській лікарні Охматдит, озвучена міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, не співпала з версією представника Росії в ООН Василя Небензі.

Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю у соцмережі X.

"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", - написав посол України.

Він нагадав, що 9 липня на засіданні Радбезу ООН Небензя заявив:  "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам".

Потім Кислиця процитував заяву Лаврова, яку розповсюдили Z-ресурси в інтернеті.

"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", - сказав Лавров.

"Так що там про "характерне оперення" самотньої ракети? Може Оруелл про таке також писав, васілій?" - зіронізував Кислиця.

Нагадаємо, Служба безпеки України вважає, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

Повністю зруйнувано корпус токсикології та пошкоджено ще чотири корпуси закладу. Є загиблі та поранені серед лікарів та пацієнтів. Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Сполучені Штати працюють з Україною над відповіддю на зазначений удар.

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ОхматдитВійна Росії проти України