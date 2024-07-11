США та Україна готують відповідь Росії за удар по київській лікарні "Охматдит"

Сполучені Штати працюють з Україною над відповіддю на удар російських військових по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трагсляцію саміту НАТО.

"Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю", - сказав Салліван.

За його словами, під час нападу на лікарню, США побачили жахливу реальність російської жорстокості.

Ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві

В понеділок, 8 липня, російські військові завдали масштабного удару ракетами різного типу по Україні.

У Києві кілька ракет повністю зруйнувала корпус токсикології дитячої лікарні "Охматдит" та пошкодила ще 4 корпуси закладу. Є загиблі та поранені серед лікарів та пацієнтів.

Більш детально про наслідки обстрілу 8 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вашингтонський саміт НАТО

З 9 по 11 липня у Вашинтоні відбувається саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО).

В рамках зустрічі США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли ППО Patriot та боєприпаси.

Напередодні стало відомо, що крім Patriot і SAMP-T партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

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