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Лавров о "гарантиях безопасности": "понятия" должны соблюдаться на международном уровне

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по вопросам "гарантий безопасности". По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его словам в интервью RT.

По его словам, РФ будет и дальше настаивать на том, чтобы НАТО и их союзники письменно обязались соблюдать "гарантии безопасности". Лавров объяснил важность договора фразой "пацан сказал - пацан сделал".

"Будем добиваться, чтобы все было честно... По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - отметил он.

Напомним, МИД Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".

Ранее президент США Джо Байден говорил о готовности зафиксировать договоренности с Россией в письменном виде.

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ЛавровРоссийская ФедерацияНАТО