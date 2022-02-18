RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лавров про "гарантії безпеки": "поняття" повинні дотримуватися на міжнародному рівні

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва і Вашингтон поки мало просуваються з питань "гарантій безпеки". За його словами, не можна домовлятися всерйоз з прикладних питань, якщо сторони не вирішили концептуально-політичну основу взаємодії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його словами в інтерв'ю RT.

За його словами, РФ буде і далі наполягати на тому, щоб НАТО і їх союзники письмово зобов'язалися дотримуватися "гарантії безпеки". Лавров пояснив важливість договору фразою "пацан сказав - пацан зробив".

"Будемо домагатися, щоб все було чесно... Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися і на міжнародному рівні", - зазначив він.

Нагадаємо, МЗС Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США по так званим "гарантіям безпеки".

Раніше президент США Джо Байден говорив про готовність зафіксувати домовленості з Росією в письмовому вигляді.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛавровРосійська ФедераціяНАТО