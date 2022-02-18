Лавров про "гарантії безпеки": "поняття" повинні дотримуватися на міжнародному рівні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва і Вашингтон поки мало просуваються з питань "гарантій безпеки". За його словами, не можна домовлятися всерйоз з прикладних питань, якщо сторони не вирішили концептуально-політичну основу взаємодії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його словами в інтерв'ю RT .

За його словами, РФ буде і далі наполягати на тому, щоб НАТО і їх союзники письмово зобов'язалися дотримуватися "гарантії безпеки". Лавров пояснив важливість договору фразою "пацан сказав - пацан зробив".

"Будемо домагатися, щоб все було чесно... Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися і на міжнародному рівні", - зазначив він.