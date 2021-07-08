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Лавров допустил, что западные страны могут не признать результаты выборов в Госдуму РФ

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что накануне выборов в Государственную думу в стране могут начаться протесты. Также он считает, что западные страны могут не признать результаты выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Лавров обвинил западные страны в "предполагаемой попытке" расшатать, дестабилизировать ситуацию, а также якобы спровоцировать протестные выступления.

"Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов - такие планы есть, нам о них известно, но ориентироваться мы будет прежде всего на позицию, мнение нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказаться о том, как он хочет дальше развивать свою страну", - сказал министр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.

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