RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лавров допустив, що західні країни можуть не визнати результати виборів до Держдуми РФ

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної Думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Лавров звинуватив західні країни в "передбачуваній спробі" розхитати, дестабілізувати ситуацію, а також нібито спровокувати протестні виступи.

"Напевно, потім буде розгорнута кампанія з невизнання наших виборів-такі плани є, нам про них відомо, але орієнтуватися ми буде насамперед на позицію, думку нашого народу, який сам в змозі оцінити дії влади і висловитися про те, як він хоче далі розвивати свою країну", - сказав міністр.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФвыборыЛавров