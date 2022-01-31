Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля. Очная встреча не планируется.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".
"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Российской Федерации не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина на открытии зимней Олимпиады в Пекине.