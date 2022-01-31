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Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор

Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля. Очная встреча не планируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Российской Федерации не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина на открытии зимней Олимпиады в Пекине.

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ЛавровРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки