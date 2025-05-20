В Лавре до сих пор есть монахи Московского патриархата: что они делают и где живут

В Киево-Печерской лавре до сих пор живут монахи Московского патриархата. Речь идет о территории "Нижней Лавры".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко .

Где живут и что делают монахи МП

По словам эксперта, монахи Московского патриархата в Лавре:

живут в кельях;

используют для молитв часть храмов.

"На сегодня, до решения суда, в пределах Нижней территории находится около 140 представителей общины Московского патриархата. Они продолжают там жить", - рассказал Остапенко.

Он отметил, что сейчас все - и заповедник, и монастырь, и вся украинская общественность - ждут решения суда, "который должен определить законность пользования сооружениями, принадлежащими государству".

Гендиректор заповедника уточнил, что монахи МП на территории Киево-Печерской лавры - в изоляции не находятся.

"Они могут свободно передвигаться. Но для верующих свободного доступа на Нижнюю территорию сейчас нет. Из-за того, что продолжается рассмотрение судебного дела", - отметил чиновник.

Он добавил, что тот период, когда вокруг Лавры были очень жесткие противостояния и многочисленные провокации, к счастью, прошел.

"И я верю, что часть монахов, которые принадлежали к МП, которые являются украинскими гражданами, имеют проукраинскую позицию - будут служить лаврским святыням и народу Украины. Я уверен, что со временем, пелена российской пропаганды и влияния упадет", - поделился Остапенко.

Правда ли, что часть монахов была прописана прямо в Лавре

Генеральный директор Национального заповедника сообщил также, что часть монахов "каким-то неизвестным способом" была прописана прямо на территории Киево-Печерской лавры.

"Совершенно странная история случилась в 2000-х годах. Регистрационная служба в объектах, которые являются государственными и передавались исключительно в пользование, прописала каким-то неизвестным образом часть монахов", - рассказал он.

Остапенко уточнил, что речь идет об около 70 людях.

"И теперь они рассказывают, что им Лавра принадлежит как частное жилье. И это - одна из причин затягивания судебных исков", - подытожил эксперт.