Лавра без керівника? У Мінкульті сказали, хто буде головним після звільнення Остапенка

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України повідомили, що виконання обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" після звільнення Максима Остапенка покладено на одного з його заступників. До призначення нового керівника.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МКСК
Згідно з інформацією Мінкульту, виконання обов'язків гендиректора заповідника з 22 травня 2025 року покладено на Світлану Котляревську.
Уточнюється, що до цього вона була заступницею Остапенка з питань забезпечення платних послуг Києво-Печерської лаври.
"Вона виконуватиме ці обов'язки до призначення нового керівника заповідника", - наголосили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.
Варто зазначити, що Котляревська - засновниця Gov Club (клубу для комунікацій між державою, бізнесом і суспільством та створення імпульсу професійних підсилень в держсекторі).
Впродовж 2015-2022 років вона була також радницею прем'єр-міністра та міністрів України. Вважається експерткою зі створення та масштабування команд у державному секторі
Ввечері середи, 21 травня, Максим Остапенко повідомив у своєму Facebook, що наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України його було звільнено з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Він уточнив, що така новина стала для нього "несподіванкою", адже рішення було схвалене:
Водночас він зауважив, що в "останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою" і дотичні до її роботи люди "відчували тиск".
Наступного дня (у четвер, 22 травня) у прес-службі Мінкульту підтвердили новину про звільнення Остапенка та пояснили, що таке рішення було зумовлене:
У міністерстві уточнили, що його ухвалили "на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова".
Крім того, громадянам розповіли, що на початку травня "гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто".
Пізніше цього ж дня звільнення Остапенка прокоментував міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.
Він нагадав, що процес очищення українських святинь "є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень", тим більше що "діяльність московських релігійних організацій заборонена законом".
Відтак, за його словами, звільнення гендиректора Лаври стало відповіддю "на слабку позицію у виконанні цього закону".
Урядовець зауважив також, що "результат року роботи керівника (Лаври, - Ред.) не є адекватним викликам національної безпеки".
Читайте також, що Остапенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів раніше про підготовку Лаври до російської окупації, у чому цінність Успенського собору, що змінилось після "вигнання" з Лаври Московського патріархату, а також яке майбутнє чекає на заповідник.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.