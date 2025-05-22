Лавра без керівника? У Мінкульті сказали, хто буде головним після звільнення Остапенка

Що відомо про звільнення колишнього очільника Лаври

Ввечері середи, 21 травня, Максим Остапенко повідомив у своєму Facebook, що наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України його було звільнено з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Він уточнив, що така новина стала для нього "несподіванкою", адже рішення було схвалене:

без пояснень;

без попереджень.

без жодних офіційних зауважень щодо його роботи.

Водночас він зауважив, що в "останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою" і дотичні до її роботи люди "відчували тиск".

Наступного дня (у четвер, 22 травня) у прес-службі Мінкульту підтвердили новину про звільнення Остапенка та пояснили, що таке рішення було зумовлене:

неналежним виконанням умов контракту;

виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

У міністерстві уточнили, що його ухвалили "на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова".

Крім того, громадянам розповіли, що на початку травня "гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто".

Пізніше цього ж дня звільнення Остапенка прокоментував міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Він нагадав, що процес очищення українських святинь "є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень", тим більше що "діяльність московських релігійних організацій заборонена законом".

Відтак, за його словами, звільнення гендиректора Лаври стало відповіддю "на слабку позицію у виконанні цього закону".

Урядовець зауважив також, що "результат року роботи керівника (Лаври, - Ред.) не є адекватним викликам національної безпеки".

Читайте також, що Остапенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів раніше про підготовку Лаври до російської окупації, у чому цінність Успенського собору, що змінилось після "вигнання" з Лаври Московського патріархату, а також яке майбутнє чекає на заповідник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.