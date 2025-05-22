Лавра без руководителя? В Минкульте сказали, кто будет главным после увольнения Остапенко

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщили, что исполнение обязанностей генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" после увольнения Максима Остапенко возложено на одного из его заместителей. До назначения нового руководителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКСК
Согласно информации Минкульта, исполнение обязанностей гендиректора заповедника с 22 мая 2025 года возложено на Светлану Котляревскую.
Уточняется, что до этого она была заместителем Остапенко по вопросам обеспечения платных услуг Киево-Печерской лавры.
"Она будет выполнять эти обязанности до назначения нового руководителя заповедника", - отметили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.
Стоит отметить, что Котляревская - основательница Gov Club (клуба для коммуникаций между государством, бизнесом и обществом и создания импульса профессиональных усилений в госсекторе).
В течение 2015-2022 годов она была также советницей премьер-министра и министров Украины. Считается экспертом по созданию и масштабированию команд в государственном секторе.
Вечером среды, 21 мая, Максим Остапенко сообщил в своем Facebook, что приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины он был уволен с должности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
Он уточнил, что такая новость стала для него "неожиданностью", ведь решение было принято:
В то же время он отметил, что в "последние недели ходили слухи о закулисной борьбе за контроль над Лаврой" и причастные к ее работе люди "чувствовали давление".
На следующий день (в четверг, 22 мая) в пресс-службе Минкульта подтвердили новость об увольнении Остапенко и объяснили, что такое решение было обусловлено:
В министерстве уточнили, что его приняли "на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова".
Кроме того, гражданам рассказали, что в начале мая "гендиректору заповедника был объявлен выговор, с которым он был ознакомлен лично".
Позже в этот же день увольнение Остапенко прокомментировал министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.
Он напомнил, что процесс очистки украинских святынь "является тем приоритетом, который требует эффективных решений", тем более что "деятельность московских религиозных организаций запрещена законом".
Поэтому, по его словам, увольнение гендиректора Лавры стало ответом "на слабую позицию в выполнении этого закона".
Чиновник отметил также, что "результат года работы руководителя (Лавры, - Ред.) не является адекватным вызовам национальной безопасности".
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