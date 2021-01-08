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Лавины и гололедица: украинцев предупредили об опасности в горах и на дорогах

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 8 января, почти на всей территории Украины ожидается гололедица на дорогах. При этом в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня в Черниговской и Сумской областях ожидаются значительные осадки, а в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, а на дорогах - гололедица.

В Киеве и области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и дождь, гололед, а на дорогах гололедицу.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине будет пасмурно и прохладно. В южных областях температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Кроме того, в Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Погодные условия представляют I уровень опасности.

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