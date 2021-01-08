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Лавини і ожеледиця: українців попередили про небезпеку в горах і на дорогах

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 8 січня, майже на всій території України очікується ожеледиця на дорогах. При цьому в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні у Чернігівській і Сумській областях очікуються значні опади, а в північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця.

У Києві та області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, а на дорогах ожеледицю.

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"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарно і прохолодно. У південних областях температура повітря прогріється до +5 градусів.

Крім того, у Києві вночі очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Погодні умови являють I рівень небезпеки.

Прогноз погоди
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