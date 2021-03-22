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Под лавиной в России погиб ребенок

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок. Остальные 15 туристов, которые оказались в районе схода лавины, в медицинской помощи не нуждались.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

Около 18:00 по местному времени группа из 16 туристов обратилась в спасательную службу в связи со сходом лавины. Они рассказали, что под снегом оказалась 12-летняя девочка. Другие туристы в медицинской помощи не нуждались.

На месте происшествия провели спасательно-поисковой операции, участие в которой приняли более полусотни человек и почти три десятка техники. После того, как ребенка достали из-под снега, спасатели попытались его реанимировать, но вернуть к жизни девочку не удалось.

По факту гибели ребенка российские правоохранители возбудили уголовное дело. Расследуют возможное оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее гибель человека.

Напомним, о сходе лавины в Мурманской области стало известно сегодня вечером. Была информация, что под снегом могли оказаться как минимум 15 туристов.

В начале марта лавина сошла на Камчатке. Под снегом оказались двое взрослых и ребенок, один из них погиб.

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