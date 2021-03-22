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Вікенд
Діти

Під лавиною в Росії загинула дитина

Автор: Дмитро Левицький

В результаті лавини в Мурманській області Росії загинула дитина. Решта 15 туристів, які опинилися в районі сходження лавини, медичної допомоги не потребували.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

Близько 18:00 за місцевим часом група з 16 туристів звернулася в рятувальну службу у зв'язку зі сходженням лавини. Вони розповіли, що піл снігом опинилася 12-річна дівчинка. Інші туристи медичної допомоги не потребували.

На місці події провели рятувально-пошукову операції, участь в якій взяли понад півсотні людей та майже три десятки техніки. Після того, як дитину дістали з-під снігу, рятувальники спробували її реанімувати, але повернути до життя дівчинку не вдалося.

За фактом загибелі дитини російські правоохоронці порушили кримінальну справу. Розслідують можливе надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки споживачів, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, про сходження лавини в Мурманській області стало відомо сьогодні ввечері. Була інформація, що під снігом могли опинитися щонайменше 15 туристів.

На початку березня лавина зійшла на Камчатці. Під снігом опинилися двоє дорослих і дитина, один з них загинув.

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