В России сошла лавина. Под завалами могут быть 15 туристов
В Мурманской области (Россия) в горном массиве Хибины сошла снежная лавина. Под завалами могут находиться как минимум 15 человек.
Об этом сообщает "Медуза".
Как сообщается, туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте. По словам председателя Оленегорска Олега Самарского, среди туристов могут быть пострадавшие.
В российском "Интерфакс" отметили, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы. На место происшествия отправились спасатели с мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.
Напомним, ранее в России на Камчатке двое взрослых и ребенок попали под снежную лавину. Тогда один человек погиб.
Также РБК-Украина писало, что на горнолыжный курорт возле Норильска (Россия) сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек. Спасатели достали семью. Еще двое выбрались из-под лавины самостоятельно. Однако один человек погиб.