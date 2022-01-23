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Лавина на Закарпатье: ГСЧС завершила операцию по спасению туристов

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Воскресенье 23 января 2022 21:30
Лавина на Закарпатье: ГСЧС завершила операцию по спасению туристов Фото: спасатели доставили туристов в ближайшее село (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 января, в Закарпатской области сошла лавина, которая накрыла туристов. Спасатели доставили пострадавших в село Гукливый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате схода лавины пострадал один из туристов.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке", - пишет пресс-служба.

Для спасения туристов были привлечены 10 человек и 3 единицы техники. Связь с пострадавшими присутствовала.

Уже в 15:35 спасатели прибыли к туристам и оказали доврачебную помощь пострадавшему. В 16:10 был начат спуск из долины Боржова.

"В 18:45 спасателями ГСЧС из долины Боржава (склон г. Плай) доставлены в с. Гукливый 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное)", - добавляет пресс-служа.

Фото: спасатели доставили туристов в ближайшее село (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Закарпатье ГСЧС
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