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Лавина на Закарпатті: ДСНС завершила операцію з порятунку туристів

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Неділя 23 січня 2022 21:30
Лавина на Закарпатті: ДСНС завершила операцію з порятунку туристів Фото: рятувальники доставили туристів до найближчого села (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина, яка накрила туристів. Рятувальники доставили постраждалих до села Гукливий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Внаслідок сходження лавини постраждав один із туристів.

"Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування", - пише пресслужба.

Для порятунку туристів були долучені 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з постраждалими був присутній.

Вже о 15:35 рятувальники прибули до туристів й надали долікарську допомогу постраждалому. О 16:10 було розпочато спуск з полонини Боржова.

"О 18:45 рятувальниками ДСНС з полонини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливий 9 туристів (з них 1 травмований, який самостійно буде звертатись до лікувального закладу. Стан здоров’я задовільний)", - додає пресслужа.

Фото: рятувальники доставили туристів до найближчого села (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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