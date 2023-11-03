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У Запоріжжі затримали "крота" ФСБ РФ, який працював в ОВА

Запоріжжя, П'ятниця 03 листопада 2023 10:31
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У Запоріжжі затримали "крота" ФСБ РФ, який працював в ОВА Фото: СБУ затримала "крота" ФСБ РФ у Запорізькій ОВА ( facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала "крота" ФСБ Росії, який влаштувався до Запорізької ОВА. Він "зливав" інформацію про ЗСУ на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

"Щоб одержати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження - затримали зловмисника", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою.

"До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони", - розповіли в СБУ.

Відомо, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою "допомогу" у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

"Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася", - додали у відомстві..

Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру. Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімні чати у месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Не перший випадок

Зазначимо, що Служба безпеки не вперше ловить "кротів" у лавах Нацгвардії та СБУ. Досить згадати, як СБУ затримала російського "крота" у лавах ЗСУ, який виявився жителем Бахмута, завербованим ГРУ РФ і міг готувати диверсії проти керівництва Сил оборони України.

Крім того, раніше СБУ затримала у Києві військового-"перевертня", який готував нові удари РФ по ТЕЦ у Києві. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, який за свої послуги отримував від 100 до 1000 доларів.

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Служба безпеки України ФСБ Запоріжжя
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