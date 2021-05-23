Лава вулкана остановилась в сотнях метров от 2-миллионного города в Конго

"Местные власти, которые наблюдали за извержением в течение ночи, сообщают, что поток лавы утратил интенсивность", - сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя в Twitter.

Предыдущее извержение Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 000 человек. Это один из самых активных вулканов в мире и считается одним из самых опасных. Субботнее извержение, по всей видимости, было вызвано открытием трещин и привело к извержению потоков лавы в различных направлениях.

Поток лавы остановился недалеко от аэропорта Гомы и городской черты, но пострадали окружающие деревни. Лава пересекла главную дорогу из Гомы, отрезав его от северных районов Конго.