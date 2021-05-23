RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лава вулкана зупинилася в сотнях метрів від 2-мільйонного міста в Конго

Автор: Олександр Білоус

Потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома в Демократичній Республіці Конго. Частина жителів двохмільйонного міста раніше в паніці покинули свої будинки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Місцева влада, яка спостерігала за виверженням протягом ночі, повідомляє, що потік лави втратив інтенсивність", - повідомив офіційний представник уряду Патрік Муйя в Twitter.

Попереднє виверження Ньірагонго в 2002 році забрало життя 250 чоловік і залишило без даху над головою 120 000 чоловік. Це один з найактивніших вулканів у світі і вважається одним з найнебезпечніших. Суботнє виверження, по всій видимості, було викликано відкриттям тріщин і призвело до виверження потоків лави в різних напрямках.

Потік лави зупинився недалеко від аеропорту Гоми і міської межі, але постраждали навколишні села. Лава перетнула головну дорогу з Гоми, відрізавши його від північних районів Конго.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вулкан