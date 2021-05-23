Лава вулкана зупинилася в сотнях метрів від 2-мільйонного міста в Конго

"Місцева влада, яка спостерігала за виверженням протягом ночі, повідомляє, що потік лави втратив інтенсивність", - повідомив офіційний представник уряду Патрік Муйя в Twitter.

Попереднє виверження Ньірагонго в 2002 році забрало життя 250 чоловік і залишило без даху над головою 120 000 чоловік. Це один з найактивніших вулканів у світі і вважається одним з найнебезпечніших. Суботнє виверження, по всій видимості, було викликано відкриттям тріщин і призвело до виверження потоків лави в різних напрямках.

Потік лави зупинився недалеко від аеропорту Гоми і міської межі, але постраждали навколишні села. Лава перетнула головну дорогу з Гоми, відрізавши його від північних районів Конго.