Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2020" в номинации "Региональный лидер года"

Виталий Бунечко

Председатель Житомирской областной государственной администрации. Кандидат юридических наук

Три главных события 2020 года по Вашей версии? Первым регионом, где было полностью завершен процесс децентрализации, стала Житомирская область; Завершен ряд социальных объектов, которые предоставляют услуги более 200 тысячам жителям области; Сохранено сотни жизней во время первой волны коронавирусной болезни и улучшено состояние медицинской системы.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Почему-то все знают, как сделать так, чтобы жизнь была комфортной и счастливой. Но далеко не все прилагают усилия, чтобы сделать это. Нет универсальных правил счастье для всех и каждого, но хотя бы несколько пунктов из этого списка действительно стоят того, чтобы попробовать придерживаться их в повседневной жизни.

Мое жизненное кредо: отпускайте ненужных людей и ситуации.

Кем Вы мечтали стать в детстве? В детстве мечтал стать милиционером, или педагогом. Кстати, реализовал себя в обоих направлениях.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Мечта, или скорее мечты есть, но пока оставлю их тайной.

Быть сегодня успешным - это... Чтобы быть успешным человеком сегодня, нужно обладать искусством общения. Тот, кто хорошо владеет словом, способен даже своих противников превратить в друзей. Постоянно использую это правило в работе.

Ваш любимый афоризм? Все, что должно произойти, обязательно произойдет, как бы вы не старались этого избежать. Все, что не должно случиться, не случится, как бы вам этого не хотелось.

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем регионе? Количеством талантливых людей и кадров, реализующих себя на Житомирщине, ведь очень много точек для развития "голубого океана".

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Прежде всего, взаимодействие всех ветвей власти - от общин к Президенту. Налаживание четкой стратегии развития и определение и изменение сути деятельности каждого региона Украины.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги всегда есть и будут. Но счастье на них не построишь. Первое - это семья, второе - это здоровье. Только тогда можно говорить о материальных благах.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... И я изменю эту систему".

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Не отступаю от решения важных задач.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Думаю, с Мартином Лютером Кингом или Махатма Ганди.

Какое чудо света вы бы хотели перенести к своему родному краю? Александрийский маяк - символ на решительные и направлены изменения.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показать Украине. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Прежде всего, в Национальный музей космонавтики и Овручский лесов, чтобы увидеть настоящую подлинность природы.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самое большое достижение, как и говорил однажды - это моя жена, рядом со мной!

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Чтение книг и просмотр очередного соревнования по биатлону.

Павел Кириленко

Глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель военно-гражданской администрации

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году? Первым и главным своим достижением в 2020 году считаю то, что мне удалось сформировать сильную и эффективную команду. Отсюда и лидерство области по выполнению государственной программы "Большое строительство", и другие успешно реализованные проекты, и амбициозные планы на 2021 год.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Успех никогда не приходит самостоятельно, это мы должны к нему настойчиво идти. В этом деле хорошо помогает "искусство маленьких, но уверенных и последовательных шагов".

Кем Вы мечтали стать в детстве? Я хотел стать военным. Родина – для меня не просто слово.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Уверен, что на сегодняшний день у нас всех есть одна общая мечта – это мир в Украине и возвращение всех наших законных территорий.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это умение видеть главное, и упрямо двигаться в его направлении.

Ваш любимый афоризм? "Цель – это путь во времени" Карл Ясперс.

"Если нет ветра – берите весла". (Латинский афоризм)

Чем вы больше всего гордитесь в вашем регионе? Его талантливыми и целеустремленными людьми.

Кто, по-вашему, является образцовым региональным лидером? (на примерах со всего мира) Неандра Моди.

Главная проблема всех украинских регионов (областей), которую нужно решать в первую очередь? Отсутствие современной инфраструктуры.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье однозначно в жизнелюбии. Именно оно дает желание работать, менять мир к лучшему и смело смотреть в будущее.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... вдохновлю Вас своим примером и буду рядом на пути к победе".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Поколению детей, рожденных в 2010-х, ведь они абсолютно по-другому воспринимают этот мир и его вызовы. Верю, что эти ребята спасут планету!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Требовательность и скрупулёзность (некоторые считают это моим недостатком).

Есть ли у Вас любимая книга? Джек Лондон "Зов предков".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Уинстоном Черчиллем.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной край? Я стремлюсь реализовать собственный масштабный проект – "Музей российско-украинской войны". Запечатлеть эти события в памяти поколений – дело чести.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Достоинство. Українською звучить пречудово – Гідність.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? На лучшие предприятия с хорошим инвестиционным потенциалом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное мое достижение – крепкая украинская семья, а ошибки дают нам опыт, но зацикливаться на них не стоит.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Время, проведенное с близкими людьми.

Олег Синегубов

Председатель Полтавской областной государственной администрации

В 2020 году на Полтавщине восстановлены и активизированы работы по ряду долгостроев: завершено строительство более чем на 80 объектах дорожной, медицинской, образовательной, социальной инфраструктуры.

Отремонтировано и построено рекордное количество государственных и местных дорог - 340 км. Это почти втрое больше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

В области успешно проведена реформа децентрализации: созданы укрупненные районы, коммунальное имущество передано территориальным общинам.