Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року-2020" в номінації "Регіональний лідер року"

Віталій Бунечко

Голова Житомирської обласної державної адміністрації. Кандидат юридичних наук

Три головні події 2020 року за Вашою версією? Першим регіоном, де було повністю завершено процес децентралізації, стала Житомирська область; Завершено низку соціальних об’єктів, які надають послуги понад 200 тисячам жителям області; Збережено сотні життів під час першої хвили коронавірусної хвороби та покращено стан медичної системи

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Чомусь всі знають, як зробити так, аби життя було комфортним і щасливим. Але далеко не всі докладають зусиль, аби зробити це. Немає універсальних правил щастя для всіх і кожного, але хоча б кілька пунктів з цього списку дійсно варті того, аби спробувати дотримуватись їх у повсякденному житті.

Моє життєве кредо: відпускайте непотрібних людей і ситуації.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? В дитинстві мріяв стати правоохоронцем, або освітянином. До речі, реалізував себе в обох напрямках.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мрія, або швидше мрії є, але поки залишу їх під таємницею.

Бути сьогодні успішним – це… Щоб бути успішною людиною сьогодні, потрібно володіти мистецтвом спілкування. Той, хто добре володіє словом, здатен навіть своїх супротивників перетворити на друзів. Постійно використовую це правило в роботі.

Ваш улюблений афоризм? Все, що має статися, обов'язково станеться, як би ви не старалися цього уникнути. Все, що не повинно трапитися, не станеться, як би вам цього не хотілося.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Кількістю талановитих людей та кадрів, що реалізують себе на Житомирщині, адже є дуже багато точок для розвитку "блакитного океану".

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Насамперед, взаємодія усіх гілок влади – від громад до Президента. Налагодження чіткої Стратегії розвитку і визначення й зміна суті діяльності кожного регіону України.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші завжди є і будуть. Але щастя на них не побудуєш. Перше – це сім’я, друге – це здоров’я. Тільки тоді можна говорити про матеріальні блага.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... І я зміню цю систему".

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Не відступаю від вирішення важливих завдань.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Думаю, з Мартіном Лютером Кінгом або Махатма Ганді.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Александрійський маяк – знак на рішучі й направлені зміни.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Перш за все, до Національного музею космонавтики та Овруцьких лісів, щоб побачити справжню автентичність природи.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення, як і казав одного разу – це моя дружина, яка поруч зі мною!

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Читання книг і перегляд чергового змагання по біатлону.

Павло Кириленко

Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Першим і головним своїм здобутком у 2020 році вважаю те, що мені вдалось сформувати сильну і ефективну команду. Звідси і лідерство області за виконання державної програми "Велике будівництво", і інші успішно реалізовані проєкти, і не менш амбітні плани на 2021 рік.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Успіх ніколи не приходить самотужки, це ми маємо до нього наполегливо йти. В цій справі добре допомагає "мистецтво маленьких, але впевнених і послідовних кроків".

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Військовим, бо Батьківщина для мене – це не просто слово.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Впевнений, ми всі сьогодні маємо одну спільну мрію – це мир в Україні та повернення всіх наших законних територій.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх - це вміння бачити головне, і вперто рухатись в його напрямку.

Улюблений афоризм – "Мета - це шлях у часі" (Карл Ясперс). "Якщо немає вітру, беріться за весла".

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Його талановитими, цілеспрямованими людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? Нарендра Моді.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Відсутність сучасної інфраструктури.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя однозначно в любові до життя. Саме вона дає бажання працювати, змінювати світ та сміливо дивитись у майбутнє.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... надихну Вас своїм прикладом та буду поруч на шляху до перемоги".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Поколінню дітей, народжених у 2010-тих, адже вони зовсім по-іншому сприймають світ і його виклики. Вірю, що ця малеча врятує планету!

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Вимогливість та скрупульозність (дехто вважає це моїм недоліком).

Чи є у Вас улюблена книга? Джек Лондон "Поклик предків"

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Вінстоном Черчиллем.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Що би воно символізувало? Я прагну реалізувати власний масштабний проєкт - "Музей російсько-української війни". Закарбувати ці події в пам’яті поколінь – справа честі.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? На найкращі підприємства з хорошим інвестиційним потенціалом.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне моє життєве досягнення – міцна українська родина, а помилки дають нам досвід, але зосереджуватись на них не варто.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Час проведений з близькими людьми.

Олег Синєгубов

Голова Полтавської обласної державної адміністрації

У 2020 році на Полтавщині відновлені й активізовані роботи на низці довгобудов: завершено будівництво на понад 80 об'єктах дорожньої, медичної, освітньої, соціальної інфраструктури.

Відремонтовано та збудовано рекордну кількість державних і місцевих доріг – 340 км. Майже втричі більше, ніж минулого та позаминулого років.

В області успішно проведена реформа децентралізації: утворені укрупнені райони, комунальне майно передано територіальним громадам.