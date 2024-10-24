Лауреатами премії Сахарова стали лідери венесуельської опозиції

Що відомо про Мачадо та Гонсалес

Варто зауважити, що Марія Коріна Мачадо є лідером венесуельської опозиції. Вона була кандидатом у президенти Венесуели у 2012 році, а також депутатом венесуельського парламенту.

При цьому Мачадо була однією з ключових фігур протестів у Венесуелі у 2014 році проти президента Ніколаса Мадуро. Займала активну опозиційну роль.

Едмундо Гонсалес - головний опонент Ніколаса Мадуро на президентських виборах у липні цього року.

Як неодноразово наголошувала опозиція, Мадуро сфальсифікував результати виборів. Він, згідно з підрахунками Національної виборчої ради, нібито набрав 52%. Але опозиція стверджує, що перемогти мав Гонсалес з результатом 67%.

Після виборів у країні розпочалися масштабні протести, але вони не призвели до зміни влади. Водночас, Гонсалес отримав притулок в Іспанії.

До речі, премію Сахарова присуджують щороку з 1988 року тим особам та організаціям, які захищають права людини. Вона складає 50 тисяч євро.

2022 року лауреатом премії став український народ в особі президента Володимира Зеленського.

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