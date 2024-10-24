Лауреатами премии Сахарова стали лидеры венесуэльской оппозиции

Что известно о Мачадо и Гонсалесе

Стоит заметить, что Мария Корина Мачадо - является лидером венесуэльской оппозиции. Она была кандидатом в президенты Венесуэлы в 2012 году, а также депутатом венесуэльского парламента.

При этом Мачадо являлась одной из ключевых фигур протестов в Венесуэле в 2014 году против президента Николаса Мадуро. Занимала активную оппозиционную роль.

Эдмундо Гонсалес - главный оппонент Николаса Мадуро на президентских выборах в июле этого года.

Как неоднократно подчеркивала оппозиция, Мадуро сфальсифицировал результаты выборов. Он, согласно подсчетам Национального избирательного совета, якобы набрал 52%. Но оппозиция утверждает, что победить должен был Гонсалес с результатом 67%.

После выборов в стране начались масштабные протесты, но они не привели к смене власти. В то же время Гонсалес получил убежище в Испании.

К слову, премию Сахарова присуждают ежегодно с 1988 года тем лицам и организациям, которые защищают права человека. Она составляет 50 тысяч евро.

В 2022 году лауреатом премии стал украинский народ в лице президента Владимира Зеленского.

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