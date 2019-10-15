Лауреатами Букеровской премии стали сразу две писательницы

Лауреатами Букеровской премии 2019 стали двое претендентов - канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо. Как передает РБК-Украина, об этом говорится на сайте премии.

Отмечается, что это третий случай в истории, когда награду поделили двое писателей. Так, Этвуд получила награду за книгу "Завещания", которая является продолжением антиутопического романа "Рассказ служанки".

Это уже вторая Букеровская премия для Этвуд - в 2000 году она уже выиграла с книгой "Слепой убийца". Всего она уже четыре раза попадала в шорт-лист премии.

Британка Эваристо получила награду за роман "Девушка, женщина, все остальное". Эваристо первая темнокожая обладательница премии.

Размер Букеровской премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов, ее писательницы разделят пополам. До сих пор премию сразу двум кандидатам присуждали в 1974 году (Надин Гордимер и Стэнли Мидлтон) и в 1992 году (Майкл Ондажже и Барри Ансуорт).

Напомним, также недавно назвали лауреатов Нобелевской премии из экономики по 2019 год.