Лауреатами Букерівської премії стали одразу дві письменниці

Лауреатами Букерівської премії 2019 стали двоє претендентів - канадська письменниця Маргарет Етвуд і британка Бернардина Еварісто. Як передає РБК-Україна, про це йдеться на сайті премії.

Зазначається, що це третій випадок в історії, коли нагороду поділили двоє письменників. Так, Етвуд отримала нагороду за книгу "Заповіти", яка є продовженням антиутопічного роману "Розповідь служниці".

Це вже друга Букерівська премія для Етвуд - у 2000 році вона вже виграла з книгою "Сліпий вбивця".Всього вона вже чотири рази потрапляла до шорт-листа премії.

Британка Еварісто отримала нагороду за роман "Дівчина, жінка, все інше". Еварісто перша темношкіра володарка премії.

Розмір Букерівської премії становить 50 тисяч фунтів стерлінгів, її письменниці розділять навпіл. Досі премію одразу двом кандидатам присуджували в 1974 році (Надін Гордимер і Стенлі Мідлтон) та у 1992 році (Майкл Ондажже і Баррі Ансуорт).

Нагадаємо, також нещодавно були названі лауреати Нобелівської премії з економіки за 2019 рік.