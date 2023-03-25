У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою
Наступного сезону з репертуару Латвійського театру ляльок зникнуть постановки російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена правління латвійського театру ляльок Мартінша Ейхе, яку приводить LSM.
"Це наказ Мінкульту, він набирає чинності на початку наступного сезону. Нині у нас перехідний етап. Ми граємо майже всі спектаклі, які у нас є, російською. Нові не ставимо. До кінця сезону граємо, після цього сезону ми більше не гратимемо їх", - йдеться у заяві.
Зазначається, що це відбувається на тлі загальних змін, згідно з якими з 1 вересня цього року процес освіти переходить лише на державну мову, починаючи безпосередньо з дошкільної освіти.
Тому і Латвійський театр ляльок, який досі мав спектаклі і латиською, і російською мовами, також переходить лише на латиську мову. Акторам, які були зайняті у спектаклях російською мовою, іншу роботу шукати не доведеться, вони продовжать грати, але у спектаклях латиською мовою.
Нагадаємо, що Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі та в громадських місцях.
Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.
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