У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою

"Це наказ Мінкульту, він набирає чинності на початку наступного сезону. Нині у нас перехідний етап. Ми граємо майже всі спектаклі, які у нас є, російською. Нові не ставимо. До кінця сезону граємо, після цього сезону ми більше не гратимемо їх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це відбувається на тлі загальних змін, згідно з якими з 1 вересня цього року процес освіти переходить лише на державну мову, починаючи безпосередньо з дошкільної освіти.

Тому і Латвійський театр ляльок, який досі мав спектаклі і латиською, і російською мовами, також переходить лише на латиську мову. Акторам, які були зайняті у спектаклях російською мовою, іншу роботу шукати не доведеться, вони продовжать грати, але у спектаклях латиською мовою.