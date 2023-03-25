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У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою

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Латвія, Субота 25 березня 2023 21:19
У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою Фото: У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Наступного сезону з репертуару Латвійського театру ляльок зникнуть постановки російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена правління латвійського театру ляльок Мартінша Ейхе, яку приводить LSM.

"Це наказ Мінкульту, він набирає чинності на початку наступного сезону. Нині у нас перехідний етап. Ми граємо майже всі спектаклі, які у нас є, російською. Нові не ставимо. До кінця сезону граємо, після цього сезону ми більше не гратимемо їх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це відбувається на тлі загальних змін, згідно з якими з 1 вересня цього року процес освіти переходить лише на державну мову, починаючи безпосередньо з дошкільної освіти.

Тому і Латвійський театр ляльок, який досі мав спектаклі і латиською, і російською мовами, також переходить лише на латиську мову. Акторам, які були зайняті у спектаклях російською мовою, іншу роботу шукати не доведеться, вони продовжать грати, але у спектаклях латиською мовою.

Нагадаємо, що Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі та в громадських місцях.

Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.

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