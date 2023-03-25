В Латвийском кукольном театре больше не будут ставить представления на русском языке
В следующем сезоне из репертуара Латвийского театра кукол исчезнут постановки на русском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена правления латвийского театра кукол Мартинша Эйхе, которое приводит LSM.
"Это приказ Минкульта, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем играть их" , - говорится в заявлении.
Это происходит на фоне общих изменений, согласно которым с 1 сентября этого года процесс образования переходит только на государственный язык, начиная непосредственно с дошкольного образования.
Поэтому и Латвийский театр кукол, до сих пор имевший спектакли и на латышском, и на русском языках, также переходит только на латышский язык. Актерам, занятым в спектаклях на русском языке, другую работу искать не придется, они продолжат играть, но в спектаклях на латышском языке.
Напомним, что Латвия может на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.
Латвия до 2026/2027 учебного года сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный.
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