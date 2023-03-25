В Латвийском кукольном театре больше не будут ставить представления на русском языке

"Это приказ Минкульта, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем играть их" , - говорится в заявлении.

Это происходит на фоне общих изменений, согласно которым с 1 сентября этого года процесс образования переходит только на государственный язык, начиная непосредственно с дошкольного образования.

Поэтому и Латвийский театр кукол, до сих пор имевший спектакли и на латышском, и на русском языках, также переходит только на латышский язык. Актерам, занятым в спектаклях на русском языке, другую работу искать не придется, они продолжат играть, но в спектаклях на латышском языке.