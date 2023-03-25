ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Латвийском кукольном театре больше не будут ставить представления на русском языке

Новина українською →
Латвия, Суббота 25 марта 2023 21:19
В Латвийском кукольном театре больше не будут ставить представления на русском языке Фото: В Латвийском кукольном театре больше не будут ставить представления на русском языке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В следующем сезоне из репертуара Латвийского театра кукол исчезнут постановки на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена правления латвийского театра кукол Мартинша Эйхе, которое приводит LSM.

"Это приказ Минкульта, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем играть их" , - говорится в заявлении.

Это происходит на фоне общих изменений, согласно которым с 1 сентября этого года процесс образования переходит только на государственный язык, начиная непосредственно с дошкольного образования.

Поэтому и Латвийский театр кукол, до сих пор имевший спектакли и на латышском, и на русском языках, также переходит только на латышский язык. Актерам, занятым в спектаклях на русском языке, другую работу искать не придется, они продолжат играть, но в спектаклях на латышском языке.

Напомним, что Латвия может на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Латвия до 2026/2027 учебного года сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия Санкции против России
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию