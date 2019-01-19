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Латвийские партии достигли согласия в создании правительства

Новости » Политика    19.01.2019 - 22:01
Латвийские партии достигли согласия в создании правительства
Фото: флаг Латвии (wikimedia.org/Xil)

Голосование об утверждении нового правительства состоится 23 января

Кандидат на пост премьер-министра Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийские партии договорились о создании правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам Кариньша, представляющего партию "Новое Единство", после очередной встречи представителей партий, которая состоялась сегодня, 19 января, политики договорились о содержании правительственной декларации.

Отмечается, что представители партий должны провести еще одну встречу в понедельник, 21 января, чтобы окончательно согласовать текст декларации. После утверждения текста декларации Кариньш встретится с президентом Раймондсом Вейонисом.

Кроме того, Кариньш надеется, что партия KPV LV поддержит новое правительство. Накануне представитель KPV LV Дидзис Шмитс снял свою кандидатуру на должность министра экономики. Также, несколько депутатов KPV LV, в частности Алдис Гобземс, которому ранее было поручено формирование правительства, заявили, что голосовать за правительство, которое возглавит "Новое Единство", не будут.

Напомним, что 13 декабря Сейм Латвии принял заявление, которым выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждает Российскую Федерацию в связи с агрессией в Азовском море и Керченском проливе.

Добавим, что глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевичс призвал Россию освободить захваченных украинских моряков в Азовском море.

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