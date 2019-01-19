Латвійські партії досягли згоди щодо створення уряду

Фото: прапор Латвії (wikimedia.org/Xil)

Голосування про затвердження нового уряду відбудеться 23 січня

Кандидат на пост прем'єр-міністра Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що латвійські партії домовилися про створення уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами Каріньша, який представляє партію "Нова Єдність", після чергової зустрічі представників партій, яка відбулася сьогодні, 19 січня, політики домовилися про зміст урядової декларації.

Зазначається, що представники партій повинні провести ще одну зустріч у понеділок, 21 січня, щоб остаточно узгодити текст декларації. Після затвердження тексту декларації Каріньш зустрінеться з президентом Раймондсом Вейонісом.

Крім того, Каріньш сподівається, що партія KPV LV підтримає новий уряд. Напередодні представник KPV LV Дідзіс Шмітс зняв свою кандидатуру на посаду міністра економіки. Також, кілька депутатів KPV LV, зокрема Алдіс Гобземс, якому раніше було довірено формування уряду, заявили, що голосувати за уряд, який очолить "Нова Єдність", не будуть.

Нагадаємо, що 13 грудня Сейм Латвії ухвалив заяву, якою висловлює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засуджує Російську Федерацію в зв'язку з агресією в Азовському морі і Керченській протоці.

Додамо, що глава міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Едгар Рінкевичс закликав Росію звільнити захоплених українських моряків в Азовському морі.