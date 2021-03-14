Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления

Латвийская авиакомпания airBaltic с середины марта возобновляет полеты в Украину. Запуск рейсов будет осуществляться поэтапно.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика .

Сообщается, что уже 17 марта возобновляются полеты по маршруту Рига-Киев. С 28 марта частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю, до этого - два.

Уже 2 мая возобновятся полеты Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю. А с 3 июня перезапускается направление Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.

Отметим, рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как остальные только на период летней навигации. На сегодня airBaltic осуществляет перевозки по маршруту Киев-Вильнюс (Литва).